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05:50 (мск), источник: Интерфакс

Результаты экспертизы уточнили число жертв отравления метанолом в Иркутске

От от отравления метиловым спиртом скончались 74 человека, еще трое умерли от других причин.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — По результатам судебно-медицинской экспертизы, скорректировано число жертв отравления метиловым спиртом в Иркутске, сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

Завершена судебно-медицинская экспертиза всех 77 погибших, предположительно, от отравления суррогатным алкоголем. Подтверждено, что 74 человека скончались именно от отравления метиловым спиртом, еще трое — от других причин
Татьяна Шкурскаяпресс-секретарь регионального Минздрава
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Она уточнила, что экспертиза подтвердила гибель от метилового отравления всех 46 человек, скончавшихся в больницах Иркутска.

«Корректировка коснулась только погибших, доставленных в бюро судебно-медицинской экспертизы с мест жительства. Установлено, что 28 из 31 погибли от отравления метанолом, остальные — от других причин», — пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, в больницах города остается 11 человек, 26 выписаны в связи с улучшением здоровья, еще девять покинули медучреждения самостоятельно, отказавшись от лечения.

«Общее число погибших и пострадавших от отравления метанолом составляет 120 человек», — добавила представитель Минздрава региона.

Ранее сообщалось, что от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске пострадало 123 человека, из которых 77 погибло: в медучреждениях умерли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн «Боярышник». Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

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