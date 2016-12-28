Результаты экспертизы уточнили число жертв отравления метанолом в Иркутске
От от отравления метиловым спиртом скончались 74 человека, еще трое умерли от других причин.
От от отравления метиловым спиртом скончались 74 человека, еще трое умерли от других причин.
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — По результатам
Завершена судебно-медицинская экспертиза всех 77 погибших, предположительно, от отравления суррогатным алкоголем. Подтверждено, что 74 человека скончались именно от отравления метиловым спиртом, еще трое — от других причин
Она уточнила, что экспертиза подтвердила гибель от метилового отравления всех 46 человек, скончавшихся в больницах Иркутска.
«Корректировка коснулась только погибших, доставленных в бюро
По ее словам, в больницах города остается 11 человек, 26 выписаны в связи с улучшением здоровья, еще девять покинули медучреждения самостоятельно, отказавшись от лечения.
«Общее число погибших и пострадавших от отравления метанолом составляет 120 человек», — добавила представитель Минздрава региона.
Ранее сообщалось, что от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске пострадало 123 человека, из которых 77 погибло: в медучреждениях умерли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне