В Новосибирске столкнулись лоб в лоб Toyota с микроавтобусом

Авария произошла вчера, 27 декабря, поздним вечером на улице Баганская. Об этом сообщает мобильное приложение «Автоспас».

Участники ДТП двигались навстречу друг другу. Toyota Kluger со стороны улицы Аксёнова, а микроавтобус со стороны КСМ. В районе дома улицы Банагская, 38б легковушку выбросило из колеи на встречную полосу, водитель потерял управление и врезался лоб в лоб в микроавтобус.

В обоих автомобилях сработали подушки безопасности. Водитель Тойоты отделался легким испугом, а вот водителя микроавтобуса увезли на скорой с подозрением на перелом пальцев правой руки и травмами лица.