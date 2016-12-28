В Новосибирске столкнулись лоб в лоб Toyota с микроавтобусом
Инцидент произошел в Первомайском районе.
Инцидент произошел в Первомайском районе.
Авария произошла вчера, 27 декабря, поздним вечером на улице Баганская. Об этом сообщает мобильное приложение «Автоспас».
Участники ДТП двигались навстречу друг другу. Toyota Kluger со стороны улицы Аксёнова, а микроавтобус со стороны КСМ. В районе дома улицы Банагская, 38б легковушку выбросило из колеи на встречную полосу, водитель потерял управление и врезался лоб в лоб в микроавтобус.
В обоих автомобилях сработали подушки безопасности. Водитель Тойоты отделался легким испугом, а вот водителя микроавтобуса увезли на скорой с подозрением на перелом пальцев правой руки и травмами лица.
Водитель Тойоты признал вину частично. Он убежден, что в аварии виновата колея.
На месте работали дорожные эксперты и сотрудники ГИБДД.