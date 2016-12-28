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06:10 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске столкнулись лоб в лоб Toyota с микроавтобусом

Инцидент произошел в Первомайском районе.

Авария произошла вчера, 27 декабря, поздним вечером на улице Баганская. Об этом сообщает мобильное приложение «Автоспас».

Участники ДТП двигались навстречу друг другу. Toyota Kluger со стороны улицы Аксёнова, а микроавтобус со стороны КСМ. В районе дома улицы Банагская, 38б легковушку выбросило из колеи на встречную полосу, водитель потерял управление и врезался лоб в лоб в микроавтобус.

В обоих автомобилях сработали подушки безопасности. Водитель Тойоты отделался легким испугом, а вот водителя микроавтобуса увезли на скорой с подозрением на перелом пальцев правой руки и травмами лица.

Водитель Тойоты признал вину частично. Он убежден, что в аварии виновата колея.

На месте работали дорожные эксперты и сотрудники ГИБДД.

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