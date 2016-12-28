Родные убитого полицейского боятся, что виновный уйдет от наказания

АСТАНА, 28 дек — Sputnik. В Кокшетау родные офицера Дархана Еламанова, скончавшегося, по предварительной информации, в результате выстрела из табельного оружия, требуют для убийцы самого сурового наказания. В интервью Sputnik Казахстан они поделились опасениями, что преступника уведут от ответственности или он «легко отделается».

В доме Еламановых в пригороде Кокшетау — селе Красный Яр — не спят уже двое суток — с момента исчезновения молодого полицейского. Во вторник днем стало известно, что Дархана больше нет в живых.

Отец и старший брат погибшего — Мурат и Нурбек Еламановы — убиты горем, но все же стараются держать себя в руках: для них очень важно, чтобы убийца Дархана понес заслуженное наказание.

«Сын заступил в наряд рано утром 25 декабря, — вспоминает глава семьи. — Как показали камеры наружного видеонаблюдения, из здания Дархан вышел в пятом часу дня и больше не возвращался. Во всяком случае, нам так сказали в полиции, сами мы видеозапись не видели. Последней с ним разговаривала невестка, это было в 20:55, сын ответил, что на выезде — и все. Всего 17 секунд разговора. Айжан (супруга погибшего — прим.авт.) звонила ему ночью и утром с семи часов — трубку не поднимал. Мы тоже уже стали беспокоиться, но и нам не удалось дозвониться.

Утром же позвонил начальник отдела криминальной полиции Кокшетау, кажется, его зовут Досбол Жапаров. Сказал, что с четырех часов утра Дархана не было в здании УВД, он ушел с табельным оружием. Предложил приехать в управление. Там проверили звонки, сказали, последний сигнал с его сотового был около здания ЦОНа по ул. Абая. С тех пор мы начали поиски, всего подключилось порядка ста человек — родственники, друзья сына, знакомые. В первую очередь исследовали район «красноярских дач».

Родные Дархана до последнего надеялись, что парень жив, что, возможно, его удерживают силой и они успеют его спасти.

«Время от времени мы приезжали в УВД, отвечали письменно на вопросы полиции, — продолжает мужчина. — Вчера с 7 утра возобновили поиски, распечатали листовки, вместе с волонтерами расклеивали по городу. Потом нам в полиции сообщили, что задержан подозреваемый. А о том, что нашли тело сына, — нет. Говорили, что информации пока нет, ищут. И мы продолжали искать, на местное телевидение обратились. А в обед стало все известно…».

Брат погибшего офицера Нурбек Еламанов отметил, что тело Дархана им еще не показали.

«Сказали, мы сможем забрать его завтра (28 декабря — прим.) после обеда, — говорит Нурбек. — Предварительно сообщили: было огнестрельное ранение, единственный выстрел в шею, сразу насмерть. Тело нашли около с. Кенесары Бурабайского района закопанным в снегу, убийца раздел его до нижнего белья, сжег форму и сотовый телефон, при нем нашли табельный пистолет брата, документы и обручальное кольцо».

Дархан женился в сентябре этого года, с Айжан они, по словам семьи, дружили десять лет, девушка ждала его из армии. Через несколько месяцев у них должен родиться ребенок.

«Дархан всегда стремился к успеху: окончил юрфак, потом армия, работал в управлении собственной безопасности, в охране «Кузет», миграционной полиции и два года — в отделе криминальной УВД Кокшетау. Получил звание лейтенанта, немного спустя — «старлея».

Мы были в кабинете начальника ОКП, коллеги отзываются о брате очень хорошо. Они признавались, что весь личный состав в шоке от произошедшего. Говорили, что не замечали за Дарханом пьянства или постыдного поведения. В День независимости РК, 16 декабря, его наградили благодарственным письмом начальника ДВД области, премировали, — Нурбек показывает награду в рамке.

Родные поделились переживаниями.

«Мы слышали, что у подозреваемого родственники в органах, суде, прокуратуре. Сам он, насколько нам известно, работает в ДВД области. Боимся, что преступник уйдет от ответственности или ему назначат наказание мягче, чем он того заслуживает. Мы хотим справедливого наказания полицейскому, застрелившему коллегу при исполнении, обрезавшему крылья его родителям, сделавшему вдовой его молодую жену. Главное, чтобы полиция выбрала правильный путь, чтобы отстоять честь мундира», — отметил мужчина.

В пресс-службе ДВД отметили, что начато досудебное производство по ст. 99 УК РК (убийство), подозреваемый задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. Согласно показаниям подозреваемого, убийство совершено на почве личных неприязненных отношений. Имеются признательные показания, изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз.

Прощание с Дарханом Еламановым назначено на 10 часов утра 29 декабря. Тело полицейского вынесут из дома в с. Красный Яр и похоронят в с. Акан Зерендинского района.