Хабаровчане пойдут под суд за попытку продать шкуру тигра

— В июле этого года сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю задержали жителей дальневосточной столицы, которые перевозили в машине шкуру амурского тигра. По данному факту было возбуждено уголовное дело, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации ведомства, обвиняемые пытались продать свой груз за 600 тысяч рублей. Убитому зверю, как выяснила экспертиза, было не более пяти месяцев.

Оба мужчины в ходе следствия дали признательные показания.

Дело направлено в суд.