Девушка-водитель в Красноярске сбила двух подростков, уходя от столкновения
Еще одна авария с участием пешехода произошла вчера вечером на пересечении улиц Гайдашовка и Полигонная.
Еще одна авария с участием пешехода произошла вчера вечером на пересечении улиц Гайдашовка и Полигонная.
Вчера вечером на ул. Мартынова в Красноярске
Как сообщили в
Еще одна авария с участием пешехода произошла вчера вечером на пересечении улиц Гайдашовка и Полигонная. Это ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения. На нем видно, что женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте и попала под колеса автомобиля Toyota Cresta. По данным ГИБДД, пешеход получила закрытый перелом костей таза и закрытую