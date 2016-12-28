Бойцы Росгвардии задержали голодных рецидивистов в Приморье

В полночь на пульт централизованной охраны в Находке поступил вызов о срабатывании сигнализации в продуктовом магазине на Находкинском проспекте. Через несколько минут группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщиков полиции Дмитрия Стасенко и Василия Науменко прибыла на место. При осмотре магазина стражи порядка обнаружили взломанную дверь. Внутри в беспорядке были разбросаны товары.

Бойцы вневедомственной охраны немедленно начали розыск злоумышленников и через некоторое время заметили двух подозреваемых. Неизвестные при виде сотрудников Росгвардии бросили на землю пакеты и попытались скрыться. После недолгой погони злоумышленники были задержаны. В пакетах оказались похищенные из магазина продукты и алкоголь.