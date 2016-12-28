В Башкирии пропал 17-летний подросток



Был одет в черную шапку, черно-синюю куртку, джинсы, черные ботинки.

Полиция и волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться по телефону: 8−937−161−53−82 (полиция в Бижбулякском районе), 89279698919 (волонтеры) или по номеру 02.