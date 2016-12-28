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06:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пропал 17-летний подросток

Вчера, 27 декабря, в соцсетях появилось сообщение о поиске в Бижбулякском районе 17-летнего подростка. Об этом сообщил руководитель группы поиска пропавших людей в Башкирии Павел Нестеров.

Азамат Ахмадуллин из села Кенгер-Менеуз пропал 24 декабря текущего года.

Приметы мальчика: рост 165−170 см, худощавый, волосы русые, глаза карие.


Был одет в черную шапку, черно-синюю куртку, джинсы, черные ботинки.

Полиция и волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, обратиться по телефону: 8−937−161−53−82 (полиция в Бижбулякском районе), 89279698919 (волонтеры) или по номеру 02.

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