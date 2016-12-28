В Башкирии пропал 17-летний подросток
Вчера, 27 декабря, в соцсетях появилось сообщение о поиске в Бижбулякском районе 17-летнего подростка. Об этом сообщил руководитель группы поиска пропавших людей в Башкирии Павел Нестеров.
Вчера, 27 декабря, в соцсетях появилось сообщение о поиске в Бижбулякском районе 17-летнего подростка. Об этом сообщил руководитель группы поиска пропавших людей в Башкирии Павел Нестеров.
Азамат Ахмадуллин из села
Приметы мальчика: рост 165−170 см, худощавый, волосы русые, глаза карие.
Был одет в черную шапку,
Полиция и волонтеры просят всех, кто обладает