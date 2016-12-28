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07:01 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске семейная пара крала у таксистов телефоны

Всего в отдел полиции № 1 поступило 5 заявлений от водителей такси — они сообщали, что двое пассажиров обманным путем похитили у них сотовые телефоны.

Красноярские полицейские задержали пару сожителей по подозрению в мошенничестве в отношении таксистов. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», преступления совершались в Центральном районе города, всего в отдел полиции № 1 поступило 5 заявлений от водителей такси — они сообщали, что двое пассажиров обманным путем похитили у них сотовые телефоны.

В ходе оперативных действий полицейские установили личности и задержали подозреваемых при очередной попытке совершения преступления. Ими оказались 35-летняя женщина и ее 28-летний сожитель. Они вызывали такси, затем просили у водителя телефон позвонить и скрывались. Похищенные телефоны они сдавали в ломбард.

В настоящее время против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Всех, кто пострадал от действий злоумышленников, призывают позвонить в полицию по телефонам (391) 227−37−47 или 227−44−55.

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