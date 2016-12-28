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07:05 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Под Новосибирском гибнут косули из-за глубокого снега в лесах

В Кудряшовском бору нашли двух погибших от голода и истощения косуль.

В Новосибирске охотоведы спасают косуль: животным трудно находить пищу из-за больших сугробов. Кроме того, из-за перепада температур на снегу в лесах области образовалась ледяная корка, о которую животные ранят ноги.

За последний месяц в заказнике в Кудряшовском бору нашли двух погибших от голода и истощения косуль.

Сегодня инициативная группа охотников и охотоведов вывезла в заказник триста килограммов сена и почти двести килограммов прессованной в кубы соли. Их раскладывают по специальным кормушкам, к которым животные уже привыкли.

«Мы на сегодняшний день, у нас получилась возможность — мы поехали. Не было бы нас, кто-то другой приехал бы однозначно. Поэтому охотников много, которые откликаются не только на акции, но и на постоянные процессы эти. По совести надо все делать. Вот и все. И помочь, чтобы было потом, что добывать», — прокомментировал охотник Андрей Бударов.

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