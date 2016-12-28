В Омске обокрали офис компании «Золото Сахалина» после распития коньяка

В минувший понедельник, 26 декабря, утром в полицию обратился представитель ООО «Золото Сахалина», офис которого расположен на улице 1-я Заводская.

Заявитель пояснил, что ночью в офис проникли неизвестные и похитили два ноутбука, бытовые предметы и пневматическую винтовку. Сотрудники полиции, выехавшие на место происшествия, установили, что злоумышленники проникли в помещение, взломав окно.