Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Путин дал обещание после крушения Ту-154 (видео)
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший влез ту-154
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
«Времени у Киева не так много»: ДНР о важных переменах в Донбассе
"Пытался угнать самолет в РФ": СМИ об украинцах
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Нейробиолог объяснил, как Новый год влияет на мозг
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
07:09 (мск), источник: Tengrinews

Из-за схода грузовых вагонов задерживаются 12 поездов

Все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте».

Источник: Tengrinews

В Казахстане из-за схода грузовых вагонов задерживаются 12 поездов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Задерживаются следующие пассажирские поезда: № 55 Кызылорда-Кокшетау, № 63 Арысь-Астана, № 705 Алматы-Петропавловск, № 701 Алматы-Астана, № 707 Чимкент-Астана, № 83 Караганды-Москва, № 853 Караганды-Астана, № 857 Караганды-Астана, № 328 Костанай-Караганды, № 86 Астана-Сарыагаш, № 46 Павлодар-Алматы и 3 электропоезда отправлением из Караганды.

«АО «Пассажирские перевозки» приносит свои извинения за причиненные неудобства. По прибытию в пункт назначения, все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте» и «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК», — говорится в сообщении компании. Для получения более подробной информации обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.

Напомним, в ночь с 27 на 28 декабря на железнодорожном вокзале Астаны произошел пассажирский коллапс. Пассажиры не могли уехать из-за многочасовой задержки поездов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стиральные машины LG: Индивидуальный подход к каждой вещи
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»
Черногория объявила двух россиян в международный розыск
Барак Обама и Синдзо Абэ возложили венки в Перл-Харборе
Российские хоккеисты забросили 9 шайб в матче молодежного ЧМ
На Кубе запретили культ личности Кастро
Спорт
Ерёменко, «Динамо» и другие разочарования 2016 года В списке главных разочарований года — футболисты, тренеры, чиновники и даже одна целая московская команда
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео) Маленький Саша выходит на поклон в финале спектакля «Щелкунчик».
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь