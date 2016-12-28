В Казахстане из-за схода грузовых вагонов задерживаются 12 поездов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

Задерживаются следующие пассажирские поезда: № 55 Кызылорда-Кокшетау, № 63 Арысь-Астана, № 705 Алматы-Петропавловск, № 701 Алматы-Астана, № 707 Чимкент-Астана, № 83 Караганды-Москва, № 853 Караганды-Астана, № 857 Караганды-Астана, № 328 Костанай-Караганды, № 86 Астана-Сарыагаш, № 46 Павлодар-Алматы и 3 электропоезда отправлением из Караганды.

«АО «Пассажирские перевозки» приносит свои извинения за причиненные неудобства. По прибытию в пункт назначения, все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте» и «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК», — говорится в сообщении компании. Для получения более подробной информации обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.