Из-за схода грузовых вагонов задерживаются 12 поездов
Все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте».
Все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте».
В Казахстане
Задерживаются следующие пассажирские поезда: № 55
«АО «Пассажирские перевозки» приносит свои извинения за причиненные неудобства. По прибытию в пункт назначения, все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте» и «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК», — говорится в сообщении компании. Для получения более подробной информации обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.
Напомним, в ночь с 27 на 28 декабря на железнодорожном вокзале Астаны произошел пассажирский коллапс. Пассажиры не могли уехать