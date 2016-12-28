В Мозыре огласят приговор отцу, убившему двоих детей

Как сообщалось, 31 января 2016 года неработающий уроженец Мозыря, 1977 года рождения, убил дочку и сына, после чего отправился на съемную квартиру супруги, где она проживала со старшим сыном, рассказал ей о содеянном и предпринял попытку суицида.

Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, при исследовании крови обвиняемого в ней был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,36 промилле. Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и избиение, неоднократно — к административной. Злоупотреблял спиртными напитками. Дважды предпринимал попытки суицида. Согласно психолого-психиатрической экспертизе обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. По данным следствия, обвиняемый совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним повторный брак и проживать раздельно.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,2 ч.2 ст. 139 УК Республики Беларусь (убийство).