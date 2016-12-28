В Мозыре огласят приговор отцу, убившему двоих детей
28 декабря, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Гомельский областной суд в выездном заседании в Мозыре 28 декабря огласит приговор в отношении отца, убившего двоих детей, сообщила БЕЛТА
28 декабря, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Гомельский областной суд в выездном заседании в Мозыре 28 декабря огласит приговор в отношении отца, убившего двоих детей, сообщила БЕЛТА
Как сообщалось, 31 января 2016 года неработающий уроженец Мозыря, 1977 года рождения, убил дочку и сына, после чего отправился на съемную квартиру супруги, где она проживала со старшим сыном, рассказал ей о содеянном и предпринял попытку суицида.
Согласно заключениям
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,2 ч.2 ст. 139 УК Республики Беларусь (убийство).