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07:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский пенсионер получил травмы в результате аварии

Мужчина не стал обращаться к медикам и остался на месте ДТП, чтобы помочь автоинспекторам разобраться в ситуации.

Недалеко от здания городской автоинспекции в результате столкновения двух «Тойот» пострадал один человек, сообщает портал «Губерния». Ушибы получил пенсионер, управлявший «Тойотой Раш». 68-летний автолюбитель свои травмы посчитал незначительными и от медицинской помощи отказался. Поездке на «неотложке» он предпочел общение с автоинспекторами. Его оппонент — молодой водитель «Тойоты Короллы Румион», получивший права только в этом году, — пытался всячески себя оправдать.

Установить виновника аварии помогла запись видеорегистратора, установленного в салоне «Тойоты Раш». На записи — маршрут старшего участника аварии. Он двигался по крайней правой полосе со стороны улицы Большой в направлении базы КАФ. Неожиданно из встречного потока вынырнул «Румион». Шансов избежать лобового столкновения не было ни у кого.

Юный виновник аварии рассказал полицейским, что выехать на встречную полосу его вынудил водитель автоэвакуатора, который ехал впереди него и слишком резко остановился.

После просмотра записи столкновения полицейские пришли к выводу, что выезд на встречную часть дороги был умышленным. Молодой шофер «Румиона», похоже, собирался попасть к автомоечной станции, расположенной на противоположной стороне дороги. Виновником ДТП назвали именно этого водителя.

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