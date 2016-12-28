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08:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские инспекторы спасли 45 пассажиров попавшего в ДТП автобуса

Автобус съехал в кювет поздним вечером в Кочковском районе, инспекторы ДПС организовали прибытие спецтехники, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Новосибирские инспекторы спасли 45 пассажиров попавшего в ДТП автобуса, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Все произошло 27 декабря на 227-м километре автодороги «Новосибирск — Карасук» в Кочковском районе поздним вечером.

Наряд ДПС обнаружил автобус, который съехал в кювет. К тому времени 12 пассажиров автобуса уже уехали на попутном транспорте, 33 человека остались в салоне.

«Лейтенант Евгений Капитонов в разговоре с водителем выяснил, что дорожно — транспортного происшествие произошло потому, что тот не справился с управлением. Найти спецтехнику в такое время сложно, но капитан полиции Дмитрий Грибовский доложил о сложившейся ситуации оперативному дежурному и смог организовать прибытие спецтехники, которая вытянула автобус на дорогу», — рассказали в ГИБДД.

Пассажиры автобуса выразили благодарность сотрудникам ДПС.

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