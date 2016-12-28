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07:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Частых состоится суд над предполагаемым убийцей пропавшей выпускницы

По версии следствия, он изнасиловал и задушил 18-летнюю Любовь Х.

Расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя с. Частые Пермского края, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 18-летней Любови Х., завершено.

Как сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю, подозреваемый в июле 2016 года вызвался после вечеринки в кафе проводить домой девушку. Есть версия, что по дороге он напал на свою спутницу, изнасиловал её, а затем, испугавшись ответственности, убил её и скрылся с места преступления. Следствие собрало доказательства этого преступления. Прокурор утвердил по делу обвинительное заключение. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения.

Напомним, 15 июля текущего года в Частых пропала без вести молодая девушка. К поискам были привлечены волонтёры и полиция. В итоге было найдено тело девушки со следами насильственной смерти.

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