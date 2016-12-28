Директор пермского предприятия обманул налоговую на 28 миллионов

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, долги по налогам у предприятия возникли еще в 2014 году. На расчетные счета компании был наложен арест. Руководитель предприятия, прекрасно понимая, что в случае поступления денег они будут списываться в счет погашения долга, решил прибегнуть к незаконным способам.

«Директор компании давал указания своим подчиненным изготовить письма в адрес контрагентов, которые лично подписывал, производить оплату за поставленную продукцию на счета третьих лиц», — пояснили в надзорном ведомстве.

Таким образом директору удавалось скрывать действительные финансовые операции предприятия. Уголовное дело в настоящее время направлено в суд.

Поскольку ООО «Уралгорнефтемаш» находится в стадии банкротства, налоговым органам пришлось встать в очередь кредиторов для возмещения убытков.