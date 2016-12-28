В Омске такси въехало в иномарку и машину-рефрижератор

Вчера, примерно в половине третьего дня, 60-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Микра», в районе дома № 14\5 на улице Крупской не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль «Ниссан-дизель», рефрижератор, за рулем которого был 40-летний мужчина.

Грузовик, в свою очередь, врезался в автомобиль «Рено Логан», работающий как «Желтое такси», которым управлял 26-летний водитель. В результате ДТП травмы получили водители легковых автомобилей. Оба доставлены в больницу, сообщает сайт «Вечерний Омск».