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07:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омске такси въехало в иномарку и машину-рефрижератор

Водители такси и иномарки доставлены в больницу.

Вчера, примерно в половине третьего дня, 60-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Микра», в районе дома № 14\5 на улице Крупской не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автомобиль «Ниссан-дизель», рефрижератор, за рулем которого был 40-летний мужчина.

Грузовик, в свою очередь, врезался в автомобиль «Рено Логан», работающий как «Желтое такси», которым управлял 26-летний водитель. В результате ДТП травмы получили водители легковых автомобилей. Оба доставлены в больницу, сообщает сайт «Вечерний Омск».

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