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09:29 (мск), источник: ИА REGNUM

Росморречфлот на время остановил поиски на месте крушения Ту-154

Поисковая операция в Черном море, где потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России, временно приостановлена.

Такое решение было принято Росморречфлотом в связи с серьезным волнением, передает 28 декабря телеканал «Звезда».

Как пояснил представитель ведомства, в настоящее время на месте проведения поисков волна достигает 13−18 дециметров, наблюдается зыбь, скорость ветра составляет 12−15 м/с. Такие погодные условия считаются неблагоприятными для продолжения операции. При волне более 1,5 м глубинные работы с участием водолазов должны быть прекращены. Ожидается, что поиски продолжатся утром 28 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранним утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который должен был доставить в Сирию 84 пассажиров, рухнул в Черное море неподалеку от Сочи. На борту находились члены ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, девять представителей СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и восемь членов экипажа. Все они погибли.

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