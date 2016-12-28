Стали известны последние слова пилота Ту-154

На записи один из пилотов воскликнул о неисправности закрылков, затем прокричал: «Командир, мы падаем!».

Эксперты отмечают, что нельзя делать выводы о причинах падения Ту-154 только по разговорам экипажа, так как они могут отражать субъективное восприятие сложившихся обстоятельств. Однако в аудиозаписи слышны звуки автоматической речевой сигнализации, которая подтверждает слова пилотов о неисправности закрылков, сообщают «Вести».