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09:23 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Стали известны последние слова пилота Ту-154

Специалисты расшифровли запись с речевого бортового самописца с разбившегося Ту-154, который потерпел крушение у берегов Сочи.

Источник: РИА "Новости"

На записи один из пилотов воскликнул о неисправности закрылков, затем прокричал: «Командир, мы падаем!».

Эксперты отмечают, что нельзя делать выводы о причинах падения Ту-154 только по разговорам экипажа, так как они могут отражать субъективное восприятие сложившихся обстоятельств. Однако в аудиозаписи слышны звуки автоматической речевой сигнализации, которая подтверждает слова пилотов о неисправности закрылков, сообщают «Вести».

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