В Москве арестованы похитители пяти картин из музея Левитана

«Задержаны подозреваемые в совершении разбойных нападений на банк, перевозчиков денежных средств, а также краже пяти картин из музея художника Левитана», — сказала Волк. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Представитель МВД отметила, что при обыске у них было изъято более килограмма кокаина, а также одна из картин, похищенных из музея Левитана в Ивановской области. «В ходе дальнейших мероприятий в городе Нижний Новгород были обнаружены остальные четыре похищенные картины художника», — сказала она.

По ее словам, двое подозреваемых — 33-летний и 37-летний жители Нижнего Новгорода — были задержаны в загородном доме на территории московского региона. Кроме того, задержан 29-летний житель Ближнего зарубежья, находящийся в розыске.

По данным следствия, в мае этого года двое злоумышленников совершили разбойное нападение на банк в Нижнем Новгороде, украв более 5 млн рублей. Представитель МВД также рассказала, что в ноябре на автотрассе Нижегородской области было совершено разбойное нападение с применением огнестрельного оружия на инкассаторов и сотрудников ДПС.

«В августе 2014 года из музея художника Левитана в городе Плесе Ивановской области было похищено пять картин — “Овраг за забором”, “Тихая речка”, “Полустанок”, “Речная заводь” и “Розы”. Общая стоимость похищенных полотен составляет около 77 миллионов рублей», — напомнила Волк.