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09:11 (мск), источник: Nakanune.ru

На Урале судимый рецидивист зарезал механика автосервиса из-за плохих свечей зажигания

В Каменске-Уральском по «горячим следам» раскрыто убийство в автосервисе. Предполагаемый злоумышленник задержан.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, вчера около 11 часов 20 минут в помещении автосервиса на улице Лермонтова на глазах у очевидцев недовольный клиент в ходе ссоры нанес несколько ударов ножом в шею и туловище механику. Автолюбитель требовал вернуть ему свечи зажигания, которые, как он считал, лучше тех, что теперь установлены на его машине. Мужчина был уверен, что по этой причине его транспортное средство не запускается в морозы.

От полученных ран механик скончался, а злоумышленник скрылся. Свидетели немедленно сообщили о случившемся в полицию. На место преступления выехала следственно-оперативная группа, прибыли начальник межмуниципального одела полковник Сергей Тананыхин, представитель территориального органа Следственного комитета, сыщики уголовного розыска.

Личность предполагаемого преступника была установлена полицейскими практически мгновенно, и вскоре группой немедленного реагирования недалеко от автосервиса, где разыгралась трагедия, был задержан подозреваемый — молодой человек 1986 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Предполагаемое орудие убийство было при нем. Как выяснилось, задержанный работает в шиномонтажной мастерской, девять раз был судим за кражу, побои, истязания, угрозы убийством и причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

«Задержанный дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ “Убийство”. Максимальная санкция данной статьи — 15 лет лишения свободы», — добавили в полиции.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, сейчас по делу проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Злоумышленник заключен судом под стражу. Расследование продолжается.

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