В Копейске осудят группу «черных риелторов», укравших более 46 млн
Преступникам помогала сотрудница Росреестра, которая регистрировала подложные «зеленки».
Преступникам помогала сотрудница Росреестра, которая регистрировала подложные «зеленки».
В Челябинской области перед судом предстанет группа «черных риелторов» и их соучастница из Росреестра — мошенники заработали более 46 млн рублей, обманывая местных жителей при заключении сделок
В группу аферистов «записались» 13 человек. В течение двух лет они обманывали жителей Копейска, заключая липовые сделки
Важную роль в «деле» сыграла сотрудница Росреестра. «Занимая должность инженера в отделе по Копейскому городскому округу, она оформляла регистрацию подложных документов на право собственности жилыми помещениями, после чего ее подельники становились владельцами квартир», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
В итоге схему раскрыли, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
В ходе следствия преступники добровольно отдали потерпевшим 23 млн рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 14 млн рублей.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.