В Омске скрывался беглый рецидивист

«1 июня 2016 года Гаврилов, состоящий в ОМВД России по Полтавскому району Омской области под административным надзором как лицо, ранее освобожденное из мест лишения свободы и имеющее непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления при рецидиве преступлений, не желая соблюдать ограничения и выполнять обязанности, установленные в отношении него судом, тайно уехал из р.п. Полтавка в г. Омск», — сообщается на сайте прокуратуре.

Также поясняется, что фигурант в Омске скрывался у случайных знакомых до 22 августа 2016 года. В ходе расследования уголовного дела он вину не признал.

Полтавский районный суд Омской области признал Гаврилова виновным по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ — самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора.

Теперь рецидивист проведет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взысканы процессуальные издержки по уголовному делу.