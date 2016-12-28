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09:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Число обнаруженных тел на месте крушения Ту-154 достигло 15

В Чёрном море на месте крушения самолёта Минобороны Ту-154 найдены ещё три тела. Общее число обнаруженных тел погибших составляет 15, передаёт Кубань 24.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что всего обнаружено 223 фрагмента тел погибших. В поисках задействованы 45 судов, 12 самолётов, пять вертолётов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в ходе поисково-спасательной операции водолазами со спасательного судна «Эпрон» обнаружено и поднято на борт тело ещё одного погибшего. Таким образом, обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154. Один пассажир опознан родственниками.

Напомним, утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, который должен был доставить в Сирию 84 пассажиров, рухнул в Чёрное море неподалёку от Сочи. На борту находились члены ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, девять представителей СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и восемь членов экипажа. Все, находящиеся на борту, погибли.

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