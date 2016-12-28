Число обнаруженных тел на месте крушения Ту-154 достигло 15
В Чёрном море на месте крушения самолёта Минобороны Ту-154 найдены ещё три тела. Общее число обнаруженных тел погибших составляет 15, передаёт Кубань 24.
В Чёрном море на месте крушения самолёта Минобороны Ту-154 найдены ещё три тела. Общее число обнаруженных тел погибших составляет 15, передаёт Кубань 24.
Уточняется, что всего обнаружено 223 фрагмента тел погибших. В поисках задействованы 45 судов, 12 самолётов, пять вертолётов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в ходе
Напомним, утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, который должен был доставить в Сирию 84 пассажиров, рухнул в Чёрное море неподалёку от Сочи. На борту находились члены ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, девять представителей СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и восемь членов экипажа. Все, находящиеся на борту, погибли.