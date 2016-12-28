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09:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец с пистолетом пытался ограбить банк

Налетчика задержали полицейские и сотрудники Росгвардии.

Сотрудники красноярской полиции при поддержке войск Росгвардии задержали мужчину, напавшего на отделение банка. Налетчик пытался ограбить учреждение.

По данным ведомства, 27 декабря 31-летний мужчина ворвался в отделение одного из банков в Центральном районе Красноярска и потребовал от кассира 1 млн рублей. При этом он угрожал пневматическим пистолетом. Однако женщина успела нажать «тревожную кнопку». На место выехали правоохранители, которые задержали налетчика и изъяли пистолет.

Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «разбой». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, аналогичный инцидент произошел в конце августа на ул. 9 Мая. Тогда 18-летний парень с пистолетом попытался ограбить банк, однако его скрутил пенсионер, плативший за кредит. Прибывшие на место полицейские задержали молодого человека.

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