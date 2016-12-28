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09:19 (мск), источник: dostup1.ru

Готовим коньки. Двор в центре Челябинска более 7 часов заливает водой

На месте уже образовался каток, однако течь никто не устраняет.

Крупная коммунальная авария спровоцировала потоп во дворе на улице Доватора — вода уже достигла проезжей части, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 28 декабря, около 3.00 произошел порыв водовода в районе дома 30 по улице Доватора. За семь часов двор полностью залило водой. По данным на 10.30 потоп продолжается. На месте образовался каток.

Из кранов жителей до сих пор также течет и горячая, и холодная вода. Хотя диспетчер МУП «ПОВВ» сообщает, что воду перекрыли, на место выехала ремонтная бригада.

В администрации Челябинска о потопе узнали тоже недавно. В настоящее время пресс-служба МУП «ПОВВ» готовит официальный комментарий по факту произошедшего.

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