Пермячку наказали за 63 тысячи пузырьков спирта

При обыске у пермячки было изъято 63 тысячи бутылок со спиртом, на которых стояла марка самарского фармацевтического предприятия. Однако, как выяснилось, предприимчивая женщина самовольно использовала чужой товарный знак, причинив тем нанеся ущерб ООО «Гиппократ» в размере 1,2 млн рублей.

Кроме того, пермячка вовсе не зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и не имеет лицензии на торговлю алкоголем. Суд назначил женщине в виде наказания 300 часов общественных работ. Кроме того, преступнице пришлось полностью возместить причиненный ущерб, сообщили в пресс-службе прокуратуры.