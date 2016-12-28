Находящегося в Омске Шишова будут допрашивать по делу Приморского океанариума ещё месяц

Накануне, 27 декабря, во Фрунзенском районном суде Владивостока завершилось очередное заседание по делу экс-чиновника Андрея Поплавского, которого обвиняют в растрате бюджетного миллиарда во время строительства Приморского океанариума.

В качестве одного из главных свидетелей обвинения выступал бывший гендиректор омского НПО «Мостовик» Олег Шишов. Напомним, что допрос ведётся дистанционно — с помощью видеоконференцсвязи.

Как рассказывает VladNews.ru, заседание затянулось на несколько часов. Оно продлилось до семи часов вечера. Олег Шишов отвечал на вопросы адвокатов Андрея Поплавского. Речь шла об учёте денег и материалов при строительстве океанариума в 2013 году и в начале 2014 года. Вопросы касались экономических и строительных тонкостей. Сидевшие в зале неспециалисты не понимали, в чём суть спора. Но Шишов и Поплавский с адвокатами развязали жаркую дискуссию, за что получили от судьи несколько замечаний. «Хорошо себя вёл» и не нарушал судебный регламент только прокурор.

В результате участники процесса утомились и перестали понимать вопросы и ответы друг друга. Судья Наталья Орлова объявила перерыв до 12 января 2017 года. Поплавский отметил, что у него осталось к Шишову ещё более 100 вопросов.

На прошлых заседаниях свидетели и адвокаты Поплавского утверждали, что стоимость строительных работ была рассчитана верно и миллиард никуда не пропадал. А на прошлом заседании Поплавский внезапно обвинил в похищении миллиарда Шишова. Напомним, что Шишов отбывает наказание в омской ИК-8 за пособничество в растрате: он признал себя виновным, но заявил, что к преступлению его принуждал Поплавский, поставив в безвыходную ситуацию.