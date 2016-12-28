Омским учителям, обвиненным в смерти школьника, вынесли второй оправдательный приговор

Вчера в Ленинском райсуде огласили приговор Светлане Лагутовой и Ларисе Зубковой. Приговор оглашала судья Елена Алипова. Он снова оказался оправдательным. В прокуратуре приговор не комментируют, поскольку мотивировочную часть на руки не получили. Говорят, его снова хотят обжаловать.

Светлана Лагутова и Лариса Зубкова — преподаватели омской гимназии № 147. Силовики признавали их виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Ленинский райсуд их в этом оправдал. Верховный суд приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, Светлана Лагутова и Лариса Зубкова оказались виновны в трагедии 9 июня 2014 года. 12-летний школьник, занимавшийся в пришкольном лагере, остался без присмотра и стал гулять по трубам теплотрассы. Мальчик сорвался, упал на забор из арматурных прутьев и погиб.