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09:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество на сумму более 2 млн рублей раскрыли в Красносулинском районе

Мошенничество на сумму более 2 млн рублей раскрыли правоохранители в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

В преступлении подозревается глава строительной компании.

Установлено, что подозреваемый получил деньги за работы по строительству детского сада, которые фактически не были выполнены.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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