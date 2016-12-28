Мошенничество на сумму более 2 млн рублей раскрыли в Красносулинском районе
Мошенничество на сумму более 2 млн рублей раскрыли правоохранители в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает
Мошенничество на сумму более 2 млн рублей раскрыли правоохранители в Красносулинском районе Ростовской области, сообщает
В преступлении подозревается глава строительной компании.
Установлено, что подозреваемый получил деньги за работы по строительству детского сада, которые фактически не были выполнены.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мужчина находится под подпиской о невыезде.