Подвал шестиэтажного дома загорелся во время сварочных работ в Волгограде
Подвал шестиэтажки загорелся 27 декабря в Краснооктябрьском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Подвал шестиэтажки загорелся 27 декабря в Краснооктябрьском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Сообщение о возгорании жилого 6-этажного дома диспетчеру спасательной службы поступило в 12:59. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что огнем охвачен подвал здания. Горел утеплитель. Пламя удалось ликвидировать в течение 40 минут.
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