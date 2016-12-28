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09:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Подвал шестиэтажного дома загорелся во время сварочных работ в Волгограде

Подвал шестиэтажки загорелся 27 декабря в Краснооктябрьском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании жилого 6-этажного дома диспетчеру спасательной службы поступило в 12:59. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что огнем охвачен подвал здания. Горел утеплитель. Пламя удалось ликвидировать в течение 40 минут.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре никто не пострадал. По словам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

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