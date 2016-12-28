Подвал шестиэтажного дома загорелся во время сварочных работ в Волгограде

Сообщение о возгорании жилого 6-этажного дома диспетчеру спасательной службы поступило в 12:59. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили, что огнем охвачен подвал здания. Горел утеплитель. Пламя удалось ликвидировать в течение 40 минут.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре никто не пострадал. По словам специалистов, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.