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09:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Стерлитамаке из-за угрозы взрыва оцепили центральную улицу

В Стерлитамаке из-за угрозы взрыва оцепили центральную улицу города, об этом ProUfu.ru сообщил очевидец событий.

Как выяснилось, в ночь с 27 на 28 декабря 34-летний житель Стерлитамакского района, угрожая предметом, похожим на взрывное устройство, пытался ограбить круглосуточный киоск на проспекте Октября. Продавец успела нажать на кнопку вызова вневедомственной охраны. Как сообщают очевидцы, из-за угрозы взрыва сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицу.

— Стояли троллейбусы, камазы, груженые снегом. Стояла карета скорой помощи. Люди в результате опоздали на работу, — рассказал житель города.

К счастью, как стало известно ProUfu.ru, злоумышленника задержали. Предмет, похожий на взрывное устройство, изъяли. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, движение по улице было восстановлено уже в 9 часов.

В администрации города напоминают жителям, что все круглосуточные точки торговли, офисы микрокредитования и развлекательные заведения привлекают потенциальных правонарушителей и преступников. Будьте осторожны и внимательны.

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