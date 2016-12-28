Бывший вице-мэр Феодосии получил 3,5 года колонии за коррупцию

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Установлено, что осужденный совершил посредничество во взяточничестве, поспособствовав в получении главой администрации города Дмитрием Щепетковым взятки в размере 300 тысяч долларов США», — уточнили в надзорном ведомстве.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В декабре 2015 года глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были задержаны сотрудниками ФСБ за вымогательство денежных средств у предпринимателей. По данным следствия, 6 ноября 2014 года местный бизнесмен обратился к Щепеткову с заявлением о продлении договора аренды земельного участка площадью 2 гектара. Для «решения этого вопроса» Щепетков и Макаров потребовали от предпринимателя взятку в 300 тысяч долларов, сообщил СК РФ. Позже в отношении Щепеткова завели второе уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

В апреле 2016 года депутаты Феодосийского городского совета досрочно расторгли контракт с арестованным Щепетковым.