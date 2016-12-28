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09:45 (мск), источник: Om1.ru

Раскрыта гибель активиста «Русских пробежек» в Омске: парня выбросили с балкона

Подозреваемого чоповца осудили за убийство, а также за экстремизм и вербовку.

В деле о смерти 18-летнего активиста движений «Русские пробежки» и «Трезвые дворы» Ильи Журавлева поставлена точка. Ночью 17 сентября его тело нашли прохожие под окнами дома на Иртышской набережной. В числе многочисленных повреждений прибывшие на вызов врачи «скорой» диагностировали травму головы.

Правоохранительные органы отреагировали на это только 4 октября. Первое, что сообщила полиция: «гибель гражданина не имела криминального характера». Однако затем стало известно, что 19 сентября было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Под подозрение попал 59-летний охранник ЧОП «Центр охраны и защиты» Александр Красноперов, который и был признан виновным, сообщили сегодня, 28 декабря, в региональном Следственном комитете. Именно в его квартире, расположенной на 5 этаже, как установил суд, произошло убийство.

Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области:

 — Красноперов, поддерживающий отношения с разделяющим его националистические взгляды участником общественной организации в ходе ссоры из личных неприязненных отношений с целью убийства выкинул молодого человека через стекло с балкона своей квартиры. Потерпевший, получивший многочисленные травмы, скончался на месте.

При этом на неподтвердившейся в итоге версии о суициде настаивал сам подозреваемый. Он попытался скрыть следы преступления и утверждал, что парень сам по неизвестным ему причинам, разбив стекло, выпрыгнул из окна. Вместе с тем мужчина также выдвигал версию о самообороне — якобы молодой человек напал на него.

 — Все доводы подсудимого были тщательно проверены органами следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в том числе результатами проведенных экспертиз, установивших, что телу потерпевшего, падавшему вниз головой, было придано ускорение, — отметили в ведомстве.

Кроме того, было установлено, что охранник, помимо основной работы, занимался вербовкой в экстремистскую организацию. С 2009 по 2015 год он выкладывал на своей странице «ВКонтакте» и созданном им сообществе изображения, аудио- и видеозаписи, высказывания, унижающие представителей не славянской расы и других религий, возбуждающие вражду и ненависть.

В результате суд приговорил Красноперова к 10 годам колонии строгого режима, признав виновным сразу по нескольким статьям:

ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»; ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»; ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»; ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации».

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