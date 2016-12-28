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10:50 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде на ул. Коломенской в пожаре пострадали 6 иномарок

В Калининграде на ул. Коломенской ночью горели 6 автомобилей, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в пресс-службе регионального МЧС в среду.

Сообщение о пожаре поступило около 2 ночи. Сгорели автомобили «Лендкрузер 200», «БМВ Х5», «Лексус», в автомобилях «БМВ 5» и «Мерседес» выгорели моторные отсеки, в автомобиле «Фольксваген транспортер» оплавился бампер.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 14 человек и 3 единиц техники.

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