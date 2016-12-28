В Калининграде на ул. Коломенской в пожаре пострадали 6 иномарок
В Калининграде на ул. Коломенской ночью горели 6 автомобилей, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в
В Калининграде на ул. Коломенской ночью горели 6 автомобилей, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в
Сообщение о пожаре поступило около 2 ночи. Сгорели автомобили «Лендкрузер 200», «БМВ Х5», «Лексус», в автомобилях «БМВ 5» и «Мерседес» выгорели моторные отсеки, в автомобиле «Фольксваген транспортер» оплавился бампер.
Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 14 человек и 3 единиц техники.