СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как медведя давят двумя грузовиками. Действия, предположительно, происходят в Якутии. Сообщалось, что проверку по данному инциденту ведет якутская полиция. Разобраться в произошедшем и принять меры пообещал глава региона Егор Борисов.

Установлены предполагаемые участники расправы над медведем в Якутии

«Следственными органами СКР по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело … “жестокое обращение с животным” по факту размещенной в сети Интернет видеозаписи, содержащей кадры жестокой расправы над бурым медведем», — сообщает следственное управление.

Как отмечается, автомашины «Урал», на которых совершена травля хищника, принадлежат организации, которая осуществляет работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории республики.

По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены работники, которые осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района республики.

«Следователем установлено местонахождение транспортных средств и уже произведен их осмотр. В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям лиц, виновных в произошедшем», — говорится в сообщении.