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09:58 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии

ХАБАРОВСК, 28 дек — РИА Новости. Следствие в Якутии возбудило уголовное дело по факту жестокой расправы над бурым медведем, кадры которой попали в интернет, сообщает СУСК РФ по республике.

Источник: СКР

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как медведя давят двумя грузовиками. Действия, предположительно, происходят в Якутии. Сообщалось, что проверку по данному инциденту ведет якутская полиция. Разобраться в произошедшем и принять меры пообещал глава региона Егор Борисов.

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«Следственными органами СКР по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело … “жестокое обращение с животным” по факту размещенной в сети Интернет видеозаписи, содержащей кадры жестокой расправы над бурым медведем», — сообщает следственное управление.

Как отмечается, автомашины «Урал», на которых совершена травля хищника, принадлежат организации, которая осуществляет работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории республики.

По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены работники, которые осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района республики.

«Следователем установлено местонахождение транспортных средств и уже произведен их осмотр. В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям лиц, виновных в произошедшем», — говорится в сообщении.

Комментарии
6
Владимир Пацак
Геодезию Якутии оштрафовать лямов на сорок, а этих посадить лет по пятнадцать каждому .
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Игорь Афанасьев
Не прочитал полностью заметку. Раз на территории Булунского района (это ближе к Тикси, Заполярье), то значит работнички "Нижнеленского", которые на алмазы работают. Ведут изыскательские работы на той территории (бурение, проходка шурфов, геофизические и геологические работы, сейсморазведка).
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Алена Курочкина
Дело не в мишке, хотя его очень-очень жалко. Такие вещи разлагают нацию.
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