Бывшего начальника поисково-спасательного отряда МЧС осудили в Хабаровском крае

22 апреля 2013 года в Амуре затонуло судно «Плавучая мастерская «ПМ-402». Коммерческую организацию, владеющую кораблем, обязали вытащить его из реки. С этой просьбой руководство фирмы обратилось к фигуранту. Мужчине пообещали вознаграждение в 1 миллион 700 тысяч рублей. Далее между организацией и казачьим обществом «Даурское», атаманом которого являлся мужчина, был заключен фиктивный договор на выполнение судоподъемных работ.

В действительности судно на поверхность подняли служащие возглавляемого злоумышленником подразделения МЧС. Мужчина обставил все как одно из запланированных учений. После этого на счет казачьего общества были переведены деньги, которые фигурант потратил на личные нужды.