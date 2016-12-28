Живодерский скандал в Хабаровске привел к возбуждению очередного уголовного дела

Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по факту ненадлежащей охраны недостроя на улице Юнгов, где хабаровские живодерки летом и осенью этого года совершали расправы над животными. Также установлено, что в неохраняемом здании часто играли дети. Двое из них, упав с высоты, получили тяжелые травмы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным ведомства, контрольно-пропускной режим, исключающий проникновение посторонних людей на объект, должен был обеспечивать Российский университет правосудия (бывшая Российская академия правосудия), в ведении которого находится комплекс зданий в районе затона.

«В ходе предварительного расследования потребуется установить, на чьем балансе находятся недостроенные здания — либо это филиал Академии правосудия в Хабаровске, либо это головное предприятие. Будет также установлено должностное лицо, ответственное за организацию контрольно-пропускного режима и охрану недостроенных объектов», — прокомментировала старший помощник прокурора по связям со СМИ прокуратуры Хабаровского края Валентина Глазова.