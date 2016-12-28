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10:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Живодерский скандал в Хабаровске привел к возбуждению очередного уголовного дела

На этот раз в центре внимания оказался недострой, где совершались расправы над животными.

Источник: AP 2016

Региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело по факту ненадлежащей охраны недостроя на улице Юнгов, где хабаровские живодерки летом и осенью этого года совершали расправы над животными. Также установлено, что в неохраняемом здании часто играли дети. Двое из них, упав с высоты, получили тяжелые травмы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным ведомства, контрольно-пропускной режим, исключающий проникновение посторонних людей на объект, должен был обеспечивать Российский университет правосудия (бывшая Российская академия правосудия), в ведении которого находится комплекс зданий в районе затона.

«В ходе предварительного расследования потребуется установить, на чьем балансе находятся недостроенные здания — либо это филиал Академии правосудия в Хабаровске, либо это головное предприятие. Будет также установлено должностное лицо, ответственное за организацию контрольно-пропускного режима и охрану недостроенных объектов», — прокомментировала старший помощник прокурора по связям со СМИ прокуратуры Хабаровского края Валентина Глазова.

Как уточняет пресс-служба ведомства, травмы на территории недостроенного здания получили двое 12-летних школьников. Первый подобный случай произошел в апреле 2016 года — ребенок упал с высоты четвертого этажа. В октябре с высоты третьего этажа сорвалась девочка.

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