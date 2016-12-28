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10:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Военный «Урал» столкнулся с пассажирским автобусом в центре Хабаровска

Авария стала причиной автомобильной пробки.

Около девяти часов утра у «Дома одежды» в ДТП попал военный «Урал» с полным кузовом солдат. Грузовик столкнулся с автобусом 14-го маршрута, ехавшим по крайнему правому ряду, сообщает портал «Губерния».

«Хенде», в котором было тоже немало пассажиров, в этот момент стоял у светофора. Доехать до следующей остановки автобусу не дал удар сзади. Ни экипаж, ни пассажиры общественного транспорта в результате аварии не пострадали.

Причиной ДТП стала неисправность в тормозной системе «Урала». Приближаясь к автобусу, военный шофер вдруг понял, что не может вовремя остановить машину.

Несмотря на минимальные повреждения автобуса и полное отсутствие таковых на «Урале», участникам аварии пришлось остаться на месте до приезда гражданской и военной автоинспекции.

Неудобства эта мелкая авария доставила и водителям, которые в ней не участвовали. ДТП в первом ряду главной городской магистрали стало причиной утреннего затора.

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