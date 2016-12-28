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10:25 (мск), источник: Nakanune.ru

На Серовском тракте лоб в лоб столкнулись грузовик и внедорожник: один человек погиб, еще четверо госпитализированы

На 300 км автодороги Екатеринбург — Серов произошло лобовое столкновение автомобиля Toyota RAV4 и грузового автомобиля «Ивеко».

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, по предварительным данным женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП погибла женщина 1951 года рождения — пассажир иномарки, которая находилась на пассажирском сидении рядом с водителем. В момент ДТП на заднем сидении автомобиля находились двое детей: девочка двух лет и мальчик 12 лет. Девочка находилась в детском кресле. В грузовом автомобиле, кроме водителя, был еще пассажир. С места ДТП госпитализированы женщина-водитель внедорожника, дети и водитель грузовика.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, а также характер травм, полученных пострадавшими.

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