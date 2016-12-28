Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Беременных просят не пользоваться косметикой
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший влез ту-154
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
10:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье директор колхоза завысил надои, чтобы получить субсидию

ПЕРМЬ, 28 декабря, РИА ФедералПресс. Гендиректор ООО «Агрорусь» обманным путем получил государственную субсидию.

Чтобы возместить часть затрат на производство и реализацию, руководитель сельхозпредприятия направил в краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия документы, в которых сильно завысил объемы реализованного и надоенного молока.

Обман был раскрыт и директор предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. Ему было назначено наказание в виде 300 тысяч рублей штрафа. Однако вносить деньги в казну государства аграрий не спешил. Лишь после предупреждения приставов о возможной замене штрафа на иное наказание, долг был погашен в полном объеме, сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Будем и дальше искать усиление». Российская молодежка разгромила Латвию со счетом 1:9
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
Иракская армия освободила большую часть Мосула
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь