В Прикамье директор колхоза завысил надои, чтобы получить субсидию

Чтобы возместить часть затрат на производство и реализацию, руководитель сельхозпредприятия направил в краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия документы, в которых сильно завысил объемы реализованного и надоенного молока.

Обман был раскрыт и директор предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. Ему было назначено наказание в виде 300 тысяч рублей штрафа. Однако вносить деньги в казну государства аграрий не спешил. Лишь после предупреждения приставов о возможной замене штрафа на иное наказание, долг был погашен в полном объеме, сообщили в УФССП по Пермскому краю.