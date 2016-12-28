В Прикамье директор колхоза завысил надои, чтобы получить субсидию
ПЕРМЬ, 28 декабря, РИА ФедералПресс. Гендиректор ООО «Агрорусь» обманным путем получил государственную субсидию.
ПЕРМЬ, 28 декабря, РИА ФедералПресс. Гендиректор ООО «Агрорусь» обманным путем получил государственную субсидию.
Чтобы возместить часть затрат на производство и реализацию, руководитель сельхозпредприятия направил в краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия документы, в которых сильно завысил объемы реализованного и надоенного молока.
Обман был раскрыт и директор предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. Ему было назначено наказание в виде 300 тысяч рублей штрафа. Однако вносить деньги в казну государства аграрий не спешил. Лишь после предупреждения приставов о возможной замене штрафа на иное наказание, долг был погашен в полном объеме, сообщили в УФССП по Пермскому краю.