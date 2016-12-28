Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
В Крыму снесут еще 10 тысяч домов
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
«Угол атаки»: СМИ узнали о причинах крушения Ту-154
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
10:35 (мск), источник: Интерфакс

Банда, нападавшая по ночам на продавцов круглосуточных магазинов, осуждена в Челябинске

Челябинск. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Калининский районный суд Челябинска вынес приговор шести местным жителям по уголовному делу о разбойных нападениях на круглосуточные магазины.

Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщает в среду, что в Челябинске, а также за пределами города с октября по ноябрь 2014 года участники преступной группы, вооружившись пневматическим пистолетом, врывались в магазины.

Разбои в торговых точках происходили по ночам. Злоумышленники, прикрыв лица медицинскими масками, требовали у продавцов телефоны, золотые украшения, а также деньги из кассы магазина, после чего скрывались.

Отмечается, что двадцати потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму около 150 тыс. рублей.

Все соучастники ранее отбывали наказание за совершение тяжких преступлений в воспитательной колонии для несовершеннолетних, сказано в пресс-релизе.

Всех шестерых суд признал виновными по ч.2,3 ст. 162 УК РФ (разбой). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет в колониях общего и строгого режимов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Общий доступ к мемориальной доске Маннергейму в Царском селе откроют летом
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
Иракская армия освободила большую часть Мосула
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Названы города с самым дорогим арендным жильем
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь