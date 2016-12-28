Банда, нападавшая по ночам на продавцов круглосуточных магазинов, осуждена в Челябинске

Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщает в среду, что в Челябинске, а также за пределами города с октября по ноябрь 2014 года участники преступной группы, вооружившись пневматическим пистолетом, врывались в магазины.

Разбои в торговых точках происходили по ночам. Злоумышленники, прикрыв лица медицинскими масками, требовали у продавцов телефоны, золотые украшения, а также деньги из кассы магазина, после чего скрывались.

Отмечается, что двадцати потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму около 150 тыс. рублей.

Все соучастники ранее отбывали наказание за совершение тяжких преступлений в воспитательной колонии для несовершеннолетних, сказано в пресс-релизе.

Всех шестерых суд признал виновными по ч.2,3 ст. 162 УК РФ (разбой). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет в колониях общего и строгого режимов.