В Нижегородской области горело здание на площади 600 квадратных метров
27 декабря в п. Октябрьский Борского округа Нижегородской области сгорело неэксплуатируемое здание. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
27 декабря в п. Октябрьский Борского округа Нижегородской области сгорело неэксплуатируемое здание. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Для тушения огня привлекалось 25 пожарных и 7 единиц техники. Сгорело помещение площадью 600 кв м.
Предполагаемой причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде около бывшего завода «Орбита» сгорел дом.
Юлия Исаева.