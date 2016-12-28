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10:35 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области горело здание на площади 600 квадратных метров

27 декабря в п. Октябрьский Борского округа Нижегородской области сгорело неэксплуатируемое здание. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Для тушения огня привлекалось 25 пожарных и 7 единиц техники. Сгорело помещение площадью 600 кв м.

Предполагаемой причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде около бывшего завода «Орбита» сгорел дом.

Юлия Исаева.

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