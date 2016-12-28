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10:57 (мск), источник: PROUFU.ru

МВД Башкирии: мужчина угрожал «гранатой» продавщице из Стерлитамака

Сотрудники МВД по РБ прокомментировали утреннее ЧП в Стерлитамаке. Напомним, из-за угрозы взрыва оцепили центральную улицу города, об этом ProUfu.ru сообщил очевидец событий.

Как выяснилось, в ночь 27 на 28 декабря 34-летний житель Стерлитамакского района, угрожая предметом, похожим на взрывное устройство, пытался ограбить круглосуточный киоск на проспекте Октября. Продавец успела нажать на кнопку вызова вневедомственной охраны.

— В дежурную часть сообщение поступило в четыре утра. По предварительным данным, мужчина подошел к киоску на остановке общественного транспорта «Коммунистическая» и потребовал у продавца отдать ему деньги из кассы. При этом нападавший угрожал сотруднице торговой точки предметом, похожим на гранату, — сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленника задержали по горячим следам. На место происшествия прибыли саперы ОМОН Управления Росгвардии РФ по РБ. Как выяснилось, преступник угрожал женщине муляжом гранаты.

Уже известно, что мужчина был безработным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ «Разбой».

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