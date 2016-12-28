Пять бригад скорой помощи выдвинулись на место ДТП под Чистополем
(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Чистопольском районе произошло смертельное
(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Чистопольском районе произошло смертельное
На место происшествия прибыли пять бригад скорой помощи, сообщает
В результате столкновения «Форда Мондео» и микроавтобуса «Фольксваген» пострадали 6 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии и четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу. Еще один участник аварии погиб на месте происшествия.