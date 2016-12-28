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10:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пять бригад скорой помощи выдвинулись на место ДТП под Чистополем

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). В Чистопольском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

На место происшествия прибыли пять бригад скорой помощи, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В результате столкновения «Форда Мондео» и микроавтобуса «Фольксваген» пострадали 6 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии и четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу. Еще один участник аварии погиб на месте происшествия.

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