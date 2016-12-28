Три подростка пострадали в авариях на дорогах Крыма

Авария с участием 14-летнего пешехода произошла накануне вечером в крымской столице.27-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093, двигаясь по улице Лермонтова, сбил на регулируемом пешеходном переходе пешехода, который переходил дорогу на разрешающий зеленый сигнал светофора. У подростка врачи диагностировали ушиб голеностопного сустава и локтевого сустава.

Еще два ДТП с участием подростков произошли накануне в Ялте. По информации ГИБДД, ночью 19-летний водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на бордюрный камень и дерево.

Помимо водителя, в этой аварии пострадали 15-летний пассажир. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого плеча и поясничной области. Он госпитализирован в Ялтинскую городскую больницу.

Кроме того, ночью в Ялте произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего.

«23-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Алушты в сторону Ялты, на закруглении проезжей части влево не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на опору ЛЭП. При ДТП пострадал 16-летний пассажир автомобиля», — сообщили в ГИБДД по РК.