Hyundai сбил пешехода в Советском районе Волгограда: мужчина скончался

В 19:30 67-летний мужчина на машине Nissan Pathfinder ехал по проспекту Университетскому в сторону Ворошиловского района. Напротив дома № 105А он сбил пешехода, личность которого в настоящее время устанавливается.

Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора недалеко от пешеходного перехода. После удара волгоградец упал на проезжую часть и его раздавил двигавшийся в попутном направлении Hyundai Verna. За рулем находился 37-летний мужчина.

В результате аварии пострадавший от полученных травм скончался в карете скорой помощи.