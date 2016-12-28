Hyundai сбил пешехода в Советском районе Волгограда: мужчина скончался
Авария, в которой погиб пешеход, произошла 27 декабря вечером в Советском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в
Авария, в которой погиб пешеход, произошла 27 декабря вечером в Советском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в
В 19:30 67-летний мужчина на машине Nissan Pathfinder ехал по проспекту Университетскому в сторону Ворошиловского района. Напротив дома № 105А он сбил пешехода, личность которого в настоящее время устанавливается.
Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора недалеко от пешеходного перехода. После удара волгоградец упал на проезжую часть и его раздавил двигавшийся в попутном направлении Hyundai Verna. За рулем находился 37-летний мужчина.
В результате аварии пострадавший от полученных травм скончался в карете скорой помощи.