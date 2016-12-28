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11:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Hyundai сбил пешехода в Советском районе Волгограда: мужчина скончался

Авария, в которой погиб пешеход, произошла 27 декабря вечером в Советском районе Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

В 19:30 67-летний мужчина на машине Nissan Pathfinder ехал по проспекту Университетскому в сторону Ворошиловского района. Напротив дома № 105А он сбил пешехода, личность которого в настоящее время устанавливается.

Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора недалеко от пешеходного перехода. После удара волгоградец упал на проезжую часть и его раздавил двигавшийся в попутном направлении Hyundai Verna. За рулем находился 37-летний мужчина.

В результате аварии пострадавший от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

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