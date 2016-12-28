В Калининграде рабочий погиб в котловане, прокладывая трубы

Инцидент произошел еще 10 ноября у дома № 185, А на Московском проспекте, где велись работы по перекладке стального газопровода. Произошло обрушение строительных пластиковых шпунтов и работник получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. По версии следствия, мужчина из-за того, что были нарушены правила безопасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушений правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.