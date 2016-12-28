В Калининграде рабочий погиб в котловане, прокладывая трубы
В Калининграде 50-летний рабочий ООО «Калининград-газификация» погиб при проведении строительных работ. Об этом «Новому Калининграду.Ru» в среду сообщили в
В Калининграде 50-летний рабочий ООО «Калининград-газификация» погиб при проведении строительных работ. Об этом «Новому Калининграду.Ru» в среду сообщили в
Инцидент произошел еще 10 ноября у дома № 185, А на Московском проспекте, где велись работы по перекладке стального газопровода. Произошло обрушение строительных пластиковых шпунтов и работник получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. По версии следствия, мужчина
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушений правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.