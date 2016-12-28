Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
«Угол атаки»: СМИ узнали о причинах крушения Ту-154
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Беременных просят не пользоваться косметикой
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Умер Джордж Майкл
10«В чем сила, брат?»
20Россия готовится к Новому году
11:08 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде рабочий погиб в котловане, прокладывая трубы

В Калининграде 50-летний рабочий ООО «Калининград-газификация» погиб при проведении строительных работ. Об этом «Новому Калининграду.Ru» в среду сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел еще 10 ноября у дома № 185, А на Московском проспекте, где велись работы по перекладке стального газопровода. Произошло обрушение строительных пластиковых шпунтов и работник получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. По версии следствия, мужчина из-за того, что были нарушены правила безопасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушений правил безопасности при проведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: траур, шторм и новые планы по развитию ОЭЗ
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
Иракская армия освободила большую часть Мосула
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь