Факты отравления нелегальной водкой в Иркутске не подтвердились

Он отметил, что на основании информации полученной из СМИ о фактах отравления жителей Иркутской области водкой различных брендов управление Росалкогольрегудирования через ЕГАИС установило точки розничных продаж этих водок и отправило в Иркутск в командировку сотрудников для мониторинга розничных организаций совместно с УВД и администрацией Иркутской области.

«Контрафактной алкогольной продукции в легальных розничных магазинах не обнаружено. Кроме того, факты отравления водкой не подтвердились. Все факты отравления связаны с употреблением суррогатной спиртосодержащей жидкости двойного назначения с содержанием этилового спирта», — сказал Крупин.

Причиной массового отравления людей в Иркутске стало косметическое средство «Боярышник», которое содержало метиловый спирт. От отравлений метанолом по уточненным данным пострадали 120 человек. В стационарах остаются 11 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.