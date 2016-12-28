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11:03 (мск), источник: РИА Новости

Факты отравления нелегальной водкой в Иркутске не подтвердились

НОВОСИБИРСК, 28 дек — РИА Новости. Озвученные ранее в СМИ факты отравления в Иркутской области, помимо «Боярышника» и подобных средств, суррогатной водкой не подтвердились, заявил журналистам в среду глава межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что на основании информации полученной из СМИ о фактах отравления жителей Иркутской области водкой различных брендов управление Росалкогольрегудирования через ЕГАИС установило точки розничных продаж этих водок и отправило в Иркутск в командировку сотрудников для мониторинга розничных организаций совместно с УВД и администрацией Иркутской области.

«Контрафактной алкогольной продукции в легальных розничных магазинах не обнаружено. Кроме того, факты отравления водкой не подтвердились. Все факты отравления связаны с употреблением суррогатной спиртосодержащей жидкости двойного назначения с содержанием этилового спирта», — сказал Крупин.

Причиной массового отравления людей в Иркутске стало косметическое средство «Боярышник», которое содержало метиловый спирт. От отравлений метанолом по уточненным данным пострадали 120 человек. В стационарах остаются 11 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.

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