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11:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Теплоход из Владивостока терпит бедствие в Японском море

Теплоход «Гранит» (порт приписки Владивосток), у которого в Японском море ранее вышел из строя главный двигатель, взяло на буксир спасательное судно «Нефтегаз-55», сообщает ИА «Дейта».

По информации Морспасслужбы Росморречфлота, пострадавших на судне нет, опасности загрязнения окружающей среды также нет. На борту теплохода «Гранит» находится более одной тысячи тонн генерального груза, 307 тонн топлива.

«Судовладелец, ЗАО «Квинт», обратился в «Морспасслужбу» с просьбой оказать помощь аварийному судну в проведении буксировочной операции.. Ремонт в судовых условиях не представляется возможным. К аварийному судну был направлен спасательный буксировщик «Нефтегаз-55», который приведет «Гранит» в порт «Козьмино», — говорится в сообщении. ⠀⠀⠀

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